Bovegno: 55enne non fa rientro dall’escursione, in corso le ricerche

lunedì, 29 gennaio 2024

Bovegno (Brescia) – Notte di lavoro per i tecnici della V Delegazione Bresciana del Soccorso Alpino e il Sagf della Guardia di Finanza, allertati per un alpinista non rientrato dall’escursione di ieri. La richiesta d’intervento al 112 Nue è giunta all’ora di cena e subito sono scattate le ricerche.

Le ricerche del 55enne, uscito per un’escursione e non rientrato, si sono concentrate in Valtrompia e sui sentieri che l’uomo aveva indicato come itinerario. Con il Soccorso Alpino della Stazione di Valtrompia e il Sagf, Soccorso alpino della Guardia di finanza stanno operando i vigili del fuoco e i carabinieri.