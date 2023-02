Bosentino, due famiglie sfollate per l’incendio del sottotetto

domenica, 19 febbraio 2023

Altopiano della Vigolana (Trento) – Due famiglie sfollate per l’incendio sviluppatosi nel sottotetto della palazzina dove risiedono a Bosentino, sull’Altopiano della Vigolana (Trento).

I vigili del fuoco, accorsi a decine, di Vattaro, Centa, Vigolo, Levico, Pergine e dal Corpo permanente di Trento per domare le fiamme che hanno danneggiato il tetto e parte della mansarda. Le due famiglie dovranno attendere il sopralluogo dei tecnici e dei vigili del fuoco e il loro benestare per rientrare nelle rispettive abitazioni. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incendio, che potrebbe essere divampato per un cattivo funzionamento della caldaia o dell’impianto elettrico.