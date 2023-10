Borno, resta chiusa la Sp5 tra Paline e la Val di Scalve

sabato, 28 ottobre 2023

Borno (Brescia) – Solo al termine delle precipitazioni previste da domani saranno rimossi i sassi e i detriti franati sulla carreggiata della Sp5 a Paline di Borno, al confine con la la Val di Scalve.

Infatti dopo lo smottamento di giovedì pomeriggio e su richiesta del sindaco di Borno, Matteo Rivadossi, sono stati effettuati diversi soopralluoghi da parte del personale addetto alla manutenzione delle strade della Provincia di Brescia, coadiuvato dalla ditta Filippi, con sede in Costa Volpino (Bergamo), facente parte del raggruppamento temporaneo d’imprese appaltatore per le opere di manutenzione delle strade provinciali.

Durante il sopralluogo dei geologi è stata constatata la presenza di acqua che scende ancora dal versante e che non consente, per ragioni di sicurezza, l’inizio delle operazioni necessarie per la messa in sicurezza della zona. L’intervento sarà effettuato al termine della nuova ondata di maltempo.