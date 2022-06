Borno: recuperati tre alpinisti dispersi alla Croce di Salven

martedì, 14 giugno 2022

Borno – Accompagnati a valle illesi tre escursionisti, due donne e un uomo, che si sono persi oggi pomeriggio nei monti sopra Borno (Brescia), in Valle Camonica. Erano saliti dalla Croce di Salven verso il rifugio Lorenzini, in Pratolungo. Al ritorno però hanno sbagliato il sentiero; dopo alcuni tentativi per riprenderlo, hanno capito di essere in difficoltà e allora hanno chiesto aiuto.

La centrale ha mandato sul posto i tecnici del Soccorso alpino bresciano, Stazione di Breno. Attivati anche i Vigili del fuoco. Un primo tecnico è salito da Croce di Salven, percorrendo il tragitto che presumibilmente avevano fatto gli escursionisti. Altri due soccorritori sono saliti dalle piste di Borno con un mezzo fuoristrada fino al rifugio, passando da Malga Guccione. Il primo tecnico poco dopo li ha individuati: erano illesi e quindi sono stati accompagnati alla loro auto. L’intervento è finito nel tardo pomeriggio.