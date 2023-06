Borno, omicidio Maltesi: Fontana condannato a 30 anni di carcere

martedì, 13 giugno 2023

Busto Arsizio (Varese) – Condannato a 30 anni di carcere Davide Fontana, il 43enne reo confesso dell’omicidio di Carol Maltesi, la 29enne uccisa l’11 gennaio 2022 a Rescaldina (Milano), fatta a pezzi e gettata in un dirupo a Paline di Borno (Brescia). E’ la sentenza dei giudici della Corte d’Assise di Busto Arsizio (Varese). La Procura aveva chiesto l’ergastolo con due anni di isolamento diurno, i giudici invece hanno escluso le aggravanti della premeditazione e dei motivi abbietti e le sevizie. Oltre a 30 anni di carcere, Fontana dovrà versare un risarcimento di 150mila euro per il figlio di Karol, 6 anni, che vive con l’ex compagno della mamma a Verona.

Fontana dopo aver ucciso a martellate Karol, aveva tenuto il suo cadavere in un congelatore per molte settimane, fatta a pezzi e gettata in un dirupo a Paline di Borno dove venne ritrovato il 22 marzo 2022. In pochi giorni i carabinieri della Compagnia di Breno risalirono all’autore del delitto e Davide Fontana confessò

Alla lettura erano presenti in aula Davide Fontana, il compagno e i parenti di Karol. Il legali di Davide Fontana, 43enne, ex bancario, attendono le motivazioni prima di esprimersi, delusi i legali di parte civile, mentre i familiari della vittima sono rimasti delusi e la zia ha parlato di vergogna: ci aspettavamo l’ergastolo.