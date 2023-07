Borno, omicidio Maltesi: fanno discutere le motivazioni della sentenza

venerdì, 14 luglio 2023

Borno (Brescia) – Omicidio Maltesi, Davide Fontana ha evitato l’ergastolo perché, secondo i giudici, “ si è reso conto che la giovane e disinibita Carol Maltesi si era in qualche misura servita di lui per meglio cercare i propri interessi personali e professionali, e ciò ha scatenato l’azione omicida”.

Nelle motivazioni della sentenza dei giudici della Corte d’Assise di Busto Arsizio si legge: “Lei era giovane e disinibita, lui innamorato perdutamente”. Davide Fontana è stato condannato il 12 giugno scorso a 30 anni di reclusione anziché all’ergastolo, come chiesto dalla Procura, per l’omicidio di Carol Maltesi (nel riquadro), madre di un figlio, in passato commessa in un negozio di profumi, poi si era avvicinata al mondo del porno a pagamento attraverso il sito ‘Onlyfans’ col nome ‘Charlotte Angie’.

Davide Fontana ha ucciso Carol Maltesi colpendola in testa con un martello e tagliandole la gola tra il 10 e l’11 gennaio del 2022 mentre giravano un filmino hard nella casa di lei, a Rescaldina (Milano). Poi l’ha fatta a pezzi e due mesi dopo in sacchi della spazzatura l’ha buttata in un dirupo a Paline di Borno (Brescia). I carabinieri della Compagnia di Breno risalirono a Davide Fontana (nella foto in basso), 44enne, bancario e aspirante food blogger. Il movente del delitto, secondo i giudici, “non fu la gelosia ma la consapevolezza di aver perso la donna amata”.

Nelle motivazioni della sentenza si legge che l’uomo aveva capito che Carol voleva lasciare la provincia di Varese per trasferirsi nella zona di Verona, dove abita il figlio di 6 anni. “L’idea di perdere i contatti stabili con colei che egli, per sua stessa ammissione e secondo l’amica testimone, amava perdutamente, da cui sostanzialmente dipendeva poiché gli aveva permesso di vincere la solitudine in cui si consumava in precedenza e di vivere in modo finalmente diverso e gratificante, si è rivelata insopportabile”, si legge nella sentenza che ha sollevato più di un dubbio tra i familiari di Carol Maltesi. I giudici – per questi motivi – hanno escluso l’aggravante e Davide Fontana ha evitato l’ergastolo. E’ già stato annunciato il ricorso in Appello.

di A. Pa.