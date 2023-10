Borno: crolla tetto della cascina bruciata, ferito vigile del fuoco

domenica, 22 ottobre 2023

Borno (Brescia) – Crolla il tetto della cascina che è bruciata nella notte a Borno (Brescia) e un vigile del fuoco che stava lavorando alla bonifica dell’immobile e delle aree adiacenti è rimasto ferito. Sul posto sono giunti l’ambulanza della Croce Rossa di Breno l’automedica dall’ospedale di Esine e l’elisoccorso dalla centrale operativa che hanno stabilizzato il 43enne e prestato le prime cure.

L’incendio è divampato nella tarda serata di ieri nell’azienda agricola dei fratelli Gheza, e sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Darfo Boario, Breno, Edolo e Gardone Val Trompia, che stanno lavorando ininterrottamente prima per domare le fiamme, poi per la bonifica. Nel tardo pomeriggio, durante la messa in sicurezza dell’area, è rimasto ferito il vigili del fuoco,.