Borno: assolta con formula piena l’ex sindaco Vera Magnolini

venerdì, 15 marzo 2024

Borno (Brescia) – L’ex sindaco di Borno, Vera Magnolini (nella foto), è stata assolta dalla tentata induzione indebita al conferimento di denaro.

La vicenda risale al gennaio 2015, quando il Comune di Borno ordinò di abbattere una tettoia su un manufatto abusivo. La Giunta comunale, allora guidata da Vera Magnolini, aveva condonato l’abbattimento in cambio di 32mila euro. Venne avanzato un ricorso al Tar – da un vicino di casa che riteneva di essere stato danneggiato – e il condono venne annullato.

Nel 2018 venne aperta un’inchiesta nei confronti dell’allora sindaco e del segretario di Borno. Vera Magnolini si è sempre difesa dicendo di non aver gestito questioni amministrative. In Primo grado l’ex sindaco di Borno venne assolta, mentre il segretario comunale venne condannato a un anno e 4 mesi. La Procura Generale, su richiesta della parte civile, aveva fatto ricorso e la Corte d’Appello nel 2021 condannò a sedici mesi di reclusione, pena sospesa, l’ex sindaco di Borno.

I legali dell’ex sindaca presentarono ricorso in Cassazione, che annullò la sentenza dell’Appello e rinviò gli atti dando il via ad un nuovo processo in Appello. Nel secondo processo in Corte d’Appello Vera Magnolini è stata assolta con formula piena, mentre i privati che l’avevano denunciata sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.