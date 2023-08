Bormio: arrestato dai carabinieri 27enne

sabato, 5 agosto 2023

Bormio (Sondrio) – Arrestato dai carabinieri 27enne. I militari della Stazione di Bormio, unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tirano, hanno arrestato un 27enne extracomunitario per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il giovane, all’interno dell’abitazione che occupa abusivamente, all’improvviso si è scagliato contro i militari che gli stavano notificando il divieto di dimora nel comune di Valfurva emesso dal tribunale di Sondrio.

Il ragazzo, particolarmente incline alla violenza, per rendere più efficace l’azione offensiva verso i Carabinieri si è sfilato l’orologio per usarlo come tirapugni. L’arrestato è stato tradotto al carcere di Sondrio a disposizione dell’autorità giudiziaria.