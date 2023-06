Borgo Valsugana, minaccia uomo di diffondere foto hot: denunciata per estorsione

mercoledì, 14 giugno 2023

Borgo Valsugana – I carabinieri della stazione di Borgo Valsugana, al termine delle indagini hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria di Trento una donna 56enne.

I fatti risalgono al trascorso inverno, quando dopo aver conosciuto sui social un uomo di 49 anni, sebbene fidanzato lo aveva incontrato due volte avendo con egli dei rapporti intimi. Ma l’uomo dopo i due incontri non ne voleva sapere più di vedere la 56enne, pregiudicata per reati contro la persona, ed aveva deciso di troncare la breve relazione.

La donna allora aveva messo in atto il suo piano, forse per vendetta o forse preordinato, di estorcere del denaro per evitare la diffusione di video e foto che ritraevano la vittima in atteggiamenti intimi. L’uomo per evitare che la sua fidanzata ne venisse a conoscenza accondiscendeva a pagare in tre tranche da 100 euro per evitare la diffusione delle immagini. Ad una quarta richiesta di denaro però rifiutava categoricamente e la donna indagata mandava le foto alla compagna e al datore di lavoro del 49enne.

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri della stazione di Borgo hanno consentito di appurare che i bonifici a mezzo carta postepay, erano stati effettuati dalla vittima proprio a favore della denunciata, oltre ad avere acquisito le conversazioni e le immagini sui telefoni cellulari di entrambi e a dare quindi riscontro a quanto denunciato. Non è rimasto che deferire la donna per i reati di atti persecutori ed estorsione.