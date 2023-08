Borgo Valsugana, arrestato dai carabinieri giovane violento

giovedì, 24 agosto 2023

Borgo Valsugana (Trento) – Arrestato dai carabinieri della Radiomobile di Borgo Valsugana il giovane senegalese che ieri pomeriggio ha dato in escandescenza nel parcheggio del Centro Commerciale “Le Valli”.

Il giovane, nell’ultimo periodo, veniva attentamente monitorato dagli uomini dell’Arma poiché ritenuto instabile e soprattutto potenzialmente e socialmente pericoloso in quanto già autore, in precedenza, di numerosi episodi in cui aveva assunto atteggiamenti aggressivi nei confronti delle persone creando disturbo e seminando il panico oltre a danneggiare oggetti vari, senza mai essere stato dichiarato o trattato come soggetto psichiatrico.

Negli ultimi 10 giorni sono stati ben 4 gli interventi delle pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Borgo effettuati nei confronti del giovane che si era reso protagonista in passato di episodi simili anche a Trento, tanto che era stato emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio.

In questa occasione, appena ha iniziato a manifestare, all’interno del centro commerciale, il suo atteggiamento molesto, i militari sono tempestivamente intervenuti tanto che il soggetto si è immediatamente scagliato contro loro colpendone uno al volto con un pugno e buttandolo a terra prima di essere immobilizzato, ammanettato, portato in caserma e poi in carcere.

L’arresto ha finalmente posto un freno a tali comportamenti aggressivi e pericolosi, che avevano ormai ingenerato nella popolazione della Valsugana paura e preoccupazione; mentre veniva accompagnato fuori dal Centro Commerciale per essere condotto in Caserma, i cittadini presenti si sono letteralmente lasciati andare ad un applauso liberatorio.

Il militare aggredito ha riportato 5 giorni di prognosi per le ferite ad un occhio ed una distorsione alla caviglia.