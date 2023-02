Bolzano: violenza allo stadio, Daspo nei confronti di un 51enne

martedì, 14 febbraio 2023

Bolzano – Il questore di Bolzano Giancarlo Pallini ha emesso un divieto di accedere alle manifestazioni calcistiche in ambito nazionale nei confronti di un cittadino italiano di 51 anni domiciliato in Alto Adige.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto l’uomo, durante la partita tra Südtirol e Reggina dello scorso 31 gennaio, aggrediva un giovane tifoso ospite, colpendolo ripetutamente con calci e pugni sino all’arrivo degli steward in servizio per l’incontro.

L’uomo, che verrà anche segnalato all’autorità giudiziaria per quanto commesso, non potrà accedere a nessuna manifestazione calcistica, in ambito nazionale, per tre anni.