Bolzano, tentato omicidio di una fisioterapista: scoperto l’autore

giovedì, 15 febbraio 2024

Bolzano – Tentato omicidio a Bolzano, arrestato l’autore. I militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano, coadiuvati dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno ricostruito quanto accaduto l’ altra sera ai danni di Waltraud Kranebitter Auer, fisioterapista di 61 anni nota in città. La donna è stata trovata con la gola tagliata e un versamento cerebrale ed è ricoverata in gravissime condiziono all’ospedale di Bolzano.

I fatti: nella serata del 13 febbraio al centralino 118 arrivava una segnalazione per una donna ferita a seguito di un’aggressione, consumata nei locali comuni delle cantine di uno stabile del centro città. La donna, sessantaduenne austriaca, in gravi condizioni dovute a ferite d’arma da taglio, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e dal medico d’urgenza, per poi essere trasportata all’ospedale di Bolzano per le cure del caso. Sul posto, i carabinieri della Compagnia di Bolzano che hanno avviato le indagini a 360 gradi per ricostruire la dinamica, scoprire e arrestare l’autore del tentato omicidio.