Bolzano, operazione della Polizia di Stato: denunce ed espulsioni

giovedì, 14 marzo 2024

Bolzano – Nel corso di specifici servizi appiedati di prevenzione nel Centro cittadino ed in alcuni Centri Commerciali, le Pattuglie della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra “Volanti” della Questura intervenivano presso il Complesso Commerciale “TWENTY” per un diverbio in atto all’interno dell’INTERSPAR. Nell’occasione veniva rintracciato il 29enne cittadino nigeriano E. L., irregolare in Italia e con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati contro la persona e il patrimonio, molti dei quali commessi nella Provincia di Bolzano, tra i quali ricettazione, atti sessuali con minori, invasione di terreni ed edifici, danneggiamento, rissa, furto, rapina, porto di armi o oggetti atti a offendere, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In considerazione dei gravi precedenti a suo carico e della mancanza di alcun titolo per permanere in Italia, nella serata di ieri l’uomo è stato scortato da Agenti della Questura di Bolzano al Centro Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo (Gorizia) in esecuzione del Decreto di Espulsione e dell’Ordine di Trattenimento disposti dal Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, in attesa di essere quanto prima imbarcato su un volo diretto in Nigeria.

Nel pomeriggio di ieri, nel corso di uno specifico servizio coordinato antidroga disposto con Ordinanza dal Questore, sul Lungo Isarco Destro veniva individuato un 24enne cittadino tunisino in atteggiamenti aggressivi nei confronti dei passanti; costui, alla vista delle Forze dell’Ordine cercava di liberarsi di un involucro contenente circa mezzo etto di hashish, gettandolo verso il fiume. Dopo averlo fermato ed aver recuperato lo stupefacente, gli Agenti di Polizia ed i Finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano – presenti alla operazione di Polizia con le Unità Cinofile Antidroga – conducevano il soggetto in Questura a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, per essere identificato e per valutare la sua posizione in Italia. Essendo risultato clandestino, ed in considerazione di quanto accaduto, il Questore Sartori ha emesso nei suoi confronti un Decreto di Espulsione, con contestuale Ordine di Trattenimento presso il Centro Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), ove è stato scortato la scorsa notte in attesa di essere trasferito coattivamente nel Paese di origine.

Sempre nella giornata di ieri, 3 cittadini romeni con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia per reati contro il patrimonio ed accattonaggio molesto sono stati individuati dagli Agenti di Polizia mentre bivaccavano sul muro perimetrale del Duomo, infastidendo i passanti ed ostruendo il passaggio.

Condotti anch’essi negli Uffici della Divisione Anticrimine di Largo Palatucci, al termine degli accertamenti conseguenti a carico di ciascuno di essi il Questore ha emesso altrettante Misure di Prevenzione Personale di Divieto di Accesso alle aree del Centro urbano cittadino (DACUR), previste dai Decreti Sicurezza del 2017.

Nei confronti di quattro cittadini italiani residenti in altre Province e con a proprio carico svariati precedenti penali e/o di Polizia, individuati in atteggiamenti sospetti dalle pattuglie della Polizia di Stato nelle vie del Centro Città senza alcun motivo lecito per permanervi, il Questore ha emesso altrettanti Fogli di Via Obbligatori, con divieto di far ritorno a Bolzano per i prossimi 3 anni.

“La particolare attenzione che le Pattuglie della Polizia di Stato pongono durante le quotidiane attività di prevenzione consente di individuare e perseguire soggetti spesso pregiudicati che, con il loro comportamento, pongono in essere attività contrarie alla legge o comunque pericolose per la sicurezza pubblica – ha evidenziato il Questore Sartori –. Costoro, in parallelo alle decisioni di competenza della Autorità Giudiziaria, verranno sistematicamente fatti oggetto di specifiche Misure di Prevenzione Personale ed allontanati dal nostro contesto urbano”.