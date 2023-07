Bolzano: ladro seriale condannato a 8 anni di carcere

sabato, 8 luglio 2023

Bolzano – Ladro seriale condannato a 8 anni. In tribunale a Bolzano è stato celebrato il processo con rito abbreviato nei confronti di E.P. 27enne, albanese, autore, tra gennaio e ottobre 2020, di quasi 50 furti in appartamento tra le province di Bolzano, Trento e in Veneto.

Il 27enne era evaso per ben tre volte dal carcere. In primo grado è stato condannato, in contumacia, a 8 anni e 2.500 euro di multa. Due complici del 27enne hanno patteggiato pene tra i 2 anni e gli 11 mesi per ricettazione, mentre una seconda donna è stata assolta dalla stessa accusa