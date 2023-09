Bolzano, ladro seriale arrestato dalla Polizia di Stato

lunedì, 4 settembre 2023

Bolzano – Gli agenti della Squadra Volante, su segnalazione di una cittadina residente in uno stabile del quartiere San Quirino di Bolzano, ha tratto in arresto un cittadino georgiano per tentato furto in abitazione.

In particolare, la donna, nel cuore della notte sentendo dei rumori provenire dall’esterno del palazzo, scorgeva un uomo arrampicarsi sull’impalcatura lì presente per poi salire sul terrazzo di un vicino cominciando a scardinare la porta-finestra.

L’immediato intervento dei poliziotti ha consentito l’arresto del malvivente, un cittadino georgiano di 38 anni, il sequestro di un cacciavite lungo 32 cm e un paio di guanti utilizzati nella condotta criminosa, evitando inoltre che si introducesse nell’abitazione i cui proprietari erano in quel momento in vacanza.

Al termine degli atti, il cittadino straniero è stato associato nel carcere di Bolzano.