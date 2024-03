Bolzano, la Polizia di Stato soccorre un’anziana ferita in casa

sabato, 2 marzo 2024

Bolzano – La Polizia di Stato di Bolzano soccorre un’anziana. Alle 6 di stamane alla centrale operativa della questura è giunta una richiesta di intervento in via Maso della Pieve da parte dei vigili del fuoco, già presenti sul posto ed allertati a loro volta da vicini di casa di una signora anziana che hanno riferito di udire lamenti provenienti dalla abitazione di quest’ultima, la quale stava chiedendo insistentemente e disperatamente aiuto.

Gli agenti della Squadra Volanti, giunti immediatamente sul luogo segnalato unitamente al personale sanitario del 118, dopo aver individuato l’appartamento da dove provenivano i lamenti, comprendendo l’urgenza del caso, assieme ai vigili del fuoco hanno deciso di intervenire velocemente nell’abitazione; qui, riversa a terra, in stato confusionale e con ormai un solo filo di voce, hanno scorto l’anziana signora e le hanno prestato immediatamente soccorso, in ausilio al Personale sanitario.

La donna, che vive da sola, ha riferito di essere caduta sul pavimento accidentalmente, senza però essere in grado di indicare quanto tempo prima ciò fosse accaduto; ha comunicato agli agenti sia il nome sia il recapito telefonico del figlio, il quale è stato subito avvisato ed invitato a raggiungere l’abitazione della anziana madre.

In considerazione della gravità della situazione, quindi, i sanitari, dopo averle prestato le prime cure, l’hanno trasferita presso l’ospedale di Bolzano per gli accertamenti e le cure mediche.