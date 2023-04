Bolzano, il questore sospende per 15 giorni la licenza d’esercizio a bar del centro

venerdì, 21 aprile 2023

Bolzano – Il questore di Bolzano Giancarlo Pallini ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza d’esercizio di un noto bar di via Garibaldi a Bolzano. Il provvedimento, che si sussegue a breve distanza temporale dalla precedente sospensione di 10 giorni dell’8 febbraio scorso, è stato nuovamente adottato dopo il sequestro del 13 aprile scorso, all’interno dei servizi igienici del locale, di 17,68 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di 96,.75 grammi di hashish, occultati in un manufatto in legno laccato che copriva le tubazioni idrauliche.

Nei numerosi controlli, realizzati anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” della Polizia di Stato e dell’unità cinofila della Guardia di Finanza di Bolzano, è stata riscontrata la presenza di persone, anche dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che la presenza di un avventore sottoposto ad un provvedimento del questore di divieto di accesso alle aree urbane.

Presso il suddetto esercizio, peraltro, il 17 marzo 2023 è avvenuta una nuova aggressione ai danni degli operatori della Polizia di Stato, i quali all’atto di un controllo avevano rinvenuto dietro una fioriera all’esterno del locale e sulla persona di un avventore della sostanza stupefacente.

La sospensione della licenza si è resa, pertanto, necessaria per sottrarre temporaneamente tale punto di ritrovo agli abituali frequentatori e per evitare che si possano ripetere episodi analoghi, in grado di turbare l’ordine pubblico, la sicurezza e la salute dei cittadini.