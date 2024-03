Bolzano: i carabinieri scoprono un ladro in un’abitazione

mercoledì, 13 marzo 2024

Bolzano – Continua l’opera incessante di controllo del territorio da parte dei carabinieri di Bolzano nonché il contrasto ai furti in abitazioni e nelle loro pertinenze. Lo scorso fine settimana un equipaggio della Sezione Radiomobile è intervenuto presso un garage del quartiere Gries – San Quirino poiché un residente aveva sentito dei rumori sospetti provenienti dai garage.

Un approfondito controllo del piano seminterrato di quello stabile ha permesso di rinvenire, all’interno di un garage, un soggetto, con precedenti di polizia specifici, trovato in possesso di oggetti allo scasso ed una borsa contenente oggetti di cui non sapeva dare giustificazioni circa il possesso. I

Il soggetto, a termine degli accertamenti di rito, è stato denunciato alla Procura di Bolzano per i reati di “furto aggravato” e “possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli”.

Incessante l’impegno dei carabinieri del capoluogo bolzanino, finalizzato al controllo del territorio e dei soggetti sospetti. La scorsa settimana un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bolzano, durante un servizio perlustrativo presso via Bottai, ha notato un uomo dall’andatura sospetta. Sottoposto a specifico controllo, lo stesso è risultato in possesso di una considerevole quantità di capi di vestiario, successivamente risultati oggetto di furto. A seguito degli accertamenti di rito, il soggetto extracomunitario, con precedenti di polizia, è stato deferito in stato di libertà alla Procura per il reato di “ricettazione” poiché non in grado di giustificarne l’acquisto ed il possesso. I carabinieri proseguono le indagini finalizzate al rinvenimento del legittimo proprietario, al quale sarà consegnato quanto sequestrato.

Al riguardo il comandante della Compagnia Stefano Esposito Vangone: “L’attività portata a segno dall’Arma è un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione che i Carabinieri rivolgono agli esercenti del centro storico, così come di tutti i cittadini che lavorano onestamente nei centri commerciali e nel settore del commercio in generale, le cui attività sono spesso esposte a furti e rapine. L’Arma è sempre pronta ad intervenire a tutela dei beni dei lavoratori. Nell’Arma di Bolzano continuerete a trovare un saldo punto di riferimento nonché riparo; interverremo sempre prontamente con ogni strumento normativo a nostra disposizione per tutelare la cittadinanza”.