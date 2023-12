Bolzano, due minorenni arrestati dai carabinieri per rapina

giovedì, 14 dicembre 2023

Bolzano – Sicurezza nel centro storico di Bolzano, adornato dai caratteristici mercatini di Natale, ma anche nei centri commerciali, luoghi di confluenza di centinaia di cittadini che si riversano nei negozi per acquistare i regali di Natale in un clima. L’altra sera i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bolzano hanno tratto in arresto due minorenni italiani, protagonisti di una rapina impropria e di ricettazione presso un negozio di abbigliamento di famosi Brand di lusso, sito all’interno del centro commerciale “Twenty” del capoluogo.

I ragazzi, scoperti d’allarme antitaccheggio, sono stati sorpresi con un capo d’ingente valore. Al fine di assicurarsi la refurtiva, i giovani, dopo aver tentato di giustificare il possesso del bene, anche non senza arroganza, hanno minacciato il responsabile del negozio che li aveva intercettati e bloccati. L’immediato sopraggiungere dei militari ha riportato a più miti consigli i ragazzi che, di fronte ai carabinieri, hanno rimodulato i toni e gli atteggiamenti, soprattutto una volta aver compreso di essere stati dichiarati in arresto.

A tal riguardo il tenente colonnello Stefano Esposito Vangone, comandante della Compagnia carabinieri di Bolzano, si complimenta “con l’equipaggio intervenuto alla richiesta di aiuto da parte del responsabile del negozio, il quale, coraggiosamente, ha contribuito ad assicurare alla giustizia i due rapinatori, armati di tronchesina, potenzialmente pronti a mettere a segno altri furti nei negozi del centro commerciale. Questo è l’ennesimo episodio di presenza, tempestività d’intervento e professionalità dei militari della Compagnia di Bolzano, i quali, quotidianamente, dedicano le proprie energie al prossimo. L’immediato intervento dell’Arma ha, ancora una volta, rassicurato i gestori degli esercizi commerciali, così come la clientela. A Natale si scambiano doni e regali e anche l’Arma, garante della legge, dispensa ciò che può… sicurezza ai buoni e qualche arresto a chi lo è un po’ di meno”.