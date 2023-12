lunedì, 11 dicembre 2023

Bolzano – Cordoglio per la scomparsa di Helmuth Renzler. L’ex segretario questore del Consiglio provinciale di Bolzano è scomparso nella notte all’età di 70 anni.

“Con lui se ne va un politico appassionato, che non ha mai smesso di dare il suo contributo per la pace sociale e il benessere nella nostra terra. Per dieci anni è stato un pilastro del Consiglio provinciale nel suo ruolo di segretario questore”: così il presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano Josef Noggler ricorda Helmuth Renzler, già consigliere provinciale, scomparso nella notte tra domenica e lunedì a 70 anni.

Nato il 21 marzo 1953 a Bolzano, dal 1982 dipendente dell’Inps e dal 1989 nel relativo consiglio di amministrazione per i dipendenti dei ruoli locali, esperto di legislazione pensionistica e sociale, rappresentante dell’ala sociale della SVP, Renzler è stato componente del Consiglio provinciale dal 2013 al 2023, ricoprendo le cariche di segretario questore e presidente della 3a commissione legislativa, competente per i temi economico-finanziari. È stato anche componente del Comitato d’intesa tra Stato e Provincia competente per i posti statali in Alto Adige. “Aveva una grande sensibilità sociale e politica. La sua competenza ci mancherà molto”, così Noggler.