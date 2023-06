Bolzano: controlli della Polizia Stradale e maxi sanzioni

venerdì, 30 giugno 2023

Bolzano – Il primo esodo estivo è iniziato e come di consueto si prevede un consistente incremento della circolazione veicolare sulle strade ed autostrade della provincia di Bolzano. Al fine di agevolare gli spostamenti dei turisti, si ricorda che i veicoli superiori alle 7,5 tonnellate non potranno circolare: sabato 1 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 2 luglio dalle 7 alle 22.

Anche quest’anno, in vista della stagione estiva, prosegue l’attività della Polizia Stradale con l’obiettivo di tutelare la sicurezza della circolazione e dei trasporti.

In tale ottica sono ripresi i servizi di contrasto alle condotte di guida pericolose sui principali passi alpini della Provincia, attuati nei fine settimana ed in raccordo con altre Forze di Polizia, sotto l’egida del Commissariato del Governo di Bolzano. Il fine è la prevenzione e ove necessario la repressione di illeciti quali eccessi di velocità, sorpassi azzardati, ma anche l’utilizzo di veicoli privi delle principali dotazioni di sicurezza, circostanze che mettono a repentaglio l’incolumità dei conducenti e degli altri utenti della strada.

Dal mese di giugno in tali servizi la Polizia Stradale ha impegnato 23 pattuglie, controllato 118 motoveicoli e 65 autoveicoli. 69 le infrazioni contestate, principalmente per eccesso di velocità, con l’ausilio di autovelox e telelaser.

In occasione della stagione estiva, la Specialità nella provincia di Bolzano darà nuovamente impulso alla campagna di controllo sulle condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli, con l’impiego congiunto di Polizia Stradale e medici della Polizia di Stato, per l’accertamento sull’assunzione di sostanze stupefacenti, mediante prelievo salivare. La campionatura effettuata sul posto e la successiva analisi delle risultanze consentono infatti di individuare situazioni di alterazione del conducente da stupefacenti. Proseguirà inoltre l’attività di contrasto alla guida dei veicoli sotto l’effetto di alcol, attività che nel primo semestre di quest’anno ha consentito di contestare 70 violazioni per guida sotto l’effetto di alcool.

Analoga attenzione riguarda le situazioni di distrazione alla guida dei veicoli, per cui le pattuglie già nel primo semestre di quest’anno hanno contestato 356 violazioni per l’uso improprio di telefonini e smartphone alla guida, mentre sono 444 le violazioni elevate per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o dispositivi di protezione per bambini.

Le pattuglie svolgono regolarmente servizio sulla tratta autostradale e sulla viabilità ordinaria di competenza, al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione.

Nel primo semestre di quest’anno, le violazioni contestate per infrazioni al codice della strada sono state n.7011, con una particolare attenzione al settore dell’autotrasporto: 40 violazioni ex art. 179 alterazioni al cronotachigrafo), 280 per articolo 174 concernente i tempi di guida, 27 per art.46 L.298/74 per abusivismo nel settore dell’autotrasporto. Infine 180 i sorpassi vietati sanzionati in A22, ove vige specifico divieto di sorpasso per veicoli di superiore a 7,5 t.

Questo è un primo bilancio dell’attività svolta dalla Polizia Stradale della Provincia di Bolzano, che intende ribadire i consueti consigli all’utenza in vista dei primi grandi spostamenti ed esodi: allacciare le cinture di sicurezza, non superare i limiti di velocità, non assumere alcol o stupefacenti prima di mettersi alla guida, rispettare le distanze di sicurezza, controllare il proprio veicolo prima di partire ed informarsi a dovere sulle previsioni del traffico.