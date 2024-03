Bolzano, controlli della Polizia di Stato: due stranieri espulsi

martedì, 12 marzo 2024

Bolzano – Controlli e attività operative di Polizia, disposte dal questore di Bolzano Paolo Sartori e finalizzata alla prevenzione ed alla repressione della microcriminalità diffusa e delle varie forme di illegalità, una pattuglia della Polizia di Stato ha individuato, nelle vicinanze di un bar di via Garibaldi di Bolzano – dove giorni fa gli abitanti della zona avevano segnalato una particolare situazione di degrado e la presenza di soggetti intenti a commettere reati – un 30enne cittadino gambiano con a proprio carico numerosi precedenti penali e di Polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio, molti dei quali commessi nella Provincia di Bolzano, nonché irregolare sul territorio nazionale. Intento ad infastidire i passanti, alla vista della pattuglia cercava di allontanarsi dalla vista degli agenti, ma veniva immediatamente fermato. Dopo essere stato condotto negli uffici di largo Palatucci e messo a disposizione dell’ufficio Immigrazione della Questura, a seguito di specifici controlli, è stato possibile accertare come il giovane fosse già stato colpito in passato da ben 2 ordini di abbandonare il territorio nazionale, ai quali non aveva adempiuto. In considerazione dei precedenti e della mancanza di alcun titolo per permanere in Italia, nella serata di ieri l’uomo è stato scortato da agenti della questura di Bolzano al Centro Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo (Gorizia) in esecuzione del Decreto di Espulsione e dell’Ordine di Trattenimento disposti dal Questore ai fini del successivo accompagnamento nel proprio paese di provenienza.

Sempre nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione della illegalità diffusa, nel pomeriggio di ieri un 37enne cittadino marocchino irregolare in Italia, con a proprio carico numerosi precedenti penali e di Polizia per reati contro la persona e il patrimonio, molti dei quali commessi nella Provincia di Bolzano, tra cui una rapina commessa poco tempo fa e per la quale era stato arrestato, dopo essere stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Bolzano veniva preso in carico dalla Squadra “Volanti” e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

Anche nei confronti di costui il questore Sartori, valutati i gravi precedenti del soggetto e la irregolarità della presenza del soggetto sul nostro Territorio Nazionale, ha emesso nei suoi confronti un Decreto di Espulsione e un contestuale Ordine di Trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Corelli” di Milano, in attesa di essere quanto prima imbarcato su un volo diretto in Marocco.

“Il controllo sistematico delle aree urbane ove solitamente soggetti dediti a compiere reati sono maggiormente concentrati consente alle Forze di Polizia di prevenire e contenere quei fenomeni devianti e quelle manifestazioni delinquenziali che incidono in maniera evidente sulla sicurezza di tutti – ha evidenziato il questore Sartori al termine delle operazioni –. I controlli effettuati nei giorni scorsi fanno parte di una costante attività di intervento che, oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, si rende indispensabile per garantire una tranquilla e pacifica forma di convivenza civile.”