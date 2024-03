Bolzano, arrestato autore della rapina alla Lidl

sabato, 16 marzo 2024

Bolzano – Un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bolzano è intervenuto presso il discount “Lidl” in Via Maso della Pieve per una segnalata “tentata rapina”.

Giunti immediatamente sul posto, i militari bloccavano un soggetto extracomunitario, con precedenti, il quale, pur di garantirsi i prodotti asportati e guadagnarsi la fuga, oltrepassava le barriere antitaccheggio e iniziava una breve colluttazione con l’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale. Terminata la procedura di rito, il soggetto è stato arrestato per “rapina impropria” e associato presso la casa circondariale del Capoluogo. La merce rubata, non generi di prima necessità, consisteva in alcuni prodotti per il corpo ed una giacca impermeabile estiva. Il maltolto veniva restituito all’avente diritto, ovvero al responsabile del negozio.

A riguardo delle recenti attività di repressione svolte dai Carabinieri sul capoluogo, il Comandante della Compagnia, Ten. Col. Stefano Esposito Vangone: “Sono veramente soddisfatto dell’operato quotidiano dei Carabinieri di Bolzano soprattutto in relazione a questo arresto che, nei giorni passati, aveva suscitato clamore mediatico e preoccupazione per la violenza con cui era stato perpetrato e soprattutto per il target colpito, un supermarket frequentato da famiglie. Voglio rassicurare la cittadinanza che gli interventi dell’Arma su Bolzano sono tempestivi! A volte capita di leggere sui media, soprattutto social, sentimenti di percezione di minore sicurezza, ma in realtà le attività di repressione del crimine sono concrete ed immediate! … si necessita solo di un po’ di tempo per informare la popolazione! Verificate le fonti, la genuinità della notizia e non fate troppo affidamento ai social dove si alimenta e dilaga, nostro malgrado, la cultura della disinformazione!“.