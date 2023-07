Bolzano: arrestato 50enne per tentato omicidio

mercoledì, 12 luglio 2023

Bolzano – Intervento della Polizia di Stato di Bolzano nei pressi della Stazione su richiesta di un soggetto che voleva costituirsi perché poco prima aveva accoltellato un uomo.

Sul posto i poliziotti hanno identificato un cittadino italiano di 50 anni, il quale ha riferito agli operatori di aver accoltellato poco prima, per motivi di gelosia, il nuovo compagno della moglie nella vicina via Macello dove effettivamente altri poliziotti hanno rintracciato il ferito, già soccorso da un’ambulanza del 118, con tre ferite alla spalla sinistra, al collo e ad una mano che ne richiedevano il trasporto in ospedale, dove è attualmente ricoverato.

L’uomo è stato accompagnato in Questura, tratto in arresto in flagranza di reato per tentato omicidio e rinchiuso presso la locale Casa Circondariale.