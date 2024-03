Bolzano, arrestati dalla Polizia di Stato due malviventi seriali

sabato, 9 marzo 2024

Bolzano – Prosegue senza sosta l’impegno delle articolazioni della questura nel contrastare la criminalità diffusa ed assicurare alla giustizia pregiudicati che commettono reati nella provincia di Bolzano.

Gli uomini della Squadra Mobile nel Centro cittadino in atteggiamenti sospetti, sono stati individuati, fermati e, quindi, arrestati, due cittadini extracomunitari noti alle Forze di Polizia, destinatari di altrettanti Ordini di carcerazione per l’espiazione di un cumulo di pene: il primo, un cittadino marocchino di 46 anni irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, solo nell’ultimo anno è stato denunciato una ventina di volta per furti in supermercati e negozi di abbigliamento del centro, per un furto aggravato di attrezzi edili in un cantiere in zona industriale, per furto di biciclette di valore a danno di turisti. L’uomo, bloccato all’interno delle parti comuni di un edificio dove aveva trovato riparo, dovrà scontare 2 anni e 25 giorni di reclusione per altre rapine improprie e furti commessi a Bolzano e Merano negli ultimi anni.

Anche il secondo soggetto arrestato – un cittadino marocchino di 39 anni, regolare sul territorio dello stato e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per violazione della normativa sugli stupefacenti – nell’ultimo periodo era stato ripetutamente denunciato alla Autorità Giudiziaria per furti all’interno di esercizi commerciali, talvolta sfociate in aggressioni al personale dei negozi. L’uomo è stato rintracciato in via Garibaldi e arrestato in quanto destinatario di un Ordine di esecuzione della pena per scontare 6 mesi di reclusione.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria entrambi i soggetti sono stati associato presso la Casa Circondariale di Bolzano dove sconteranno le pene previste.

In parallelo con l’iter giudiziario, in considerazione della gravità dei precedenti a loro carico, che palesano una concreta pericolosità per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica determinata altresì da una spiccata propensione a violare le leggi, il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha altresì emesso nei confronti di entrambi altrettanti Decreti di Espulsione dal Territorio Nazionale, che verranno resi esecutivi al termine della espiazione della pena.

Sempre nella giornata di ieri è stato rintracciato in Centro Città un 24enne di nazionalità marocchina – già condannato per Resistenza a Pubblico Ufficiale e Lesioni Personali aggravate, nonché con a proprio carico altre denunce per i reati di furto e spaccio di stupefacenti commessi a Bolzano – al quale era stata rigettata la domanda di asilo politico. Tenuto conto del contesto di quanto accaduto e dei numerosi precedenti emersi a carico di costui, il Questore Sartori ha emesso nei suoi confronti un Decreto di Espulsione dal nostro territorio nazionale e ne ha disposto l’immediato trasferimento nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza, in attesta di essere scortato quanto prima nel Paese di provenienza.

“Questo genere di attività di Polizia di Sicurezza a contrasto della criminalità diffusa talvolta connessa alla immigrazione clandestina sono finalizzate ad evitare che possano radicarsi sul nostro territorio soggetti pregiudicati, i quali, con i loro comportamenti, destano particolare allarme sociale e compromettono la civile convivenza – ha evidenziato il questore Paolo Sartori – Più in generale, l’obiettivo è quello di mantenere il più elevato possibile il livello di legalità nella nostra Provincia, facendo percepire alla cittadinanza la vicinanza delle Istituzioni ai problemi ed alle esigenze da essa ritenuti imprescindibili”.

Altro blitz della Squadra Mobile

Nella giornata di ieri gli investigatori della Sezione Narcotici della Squadra Mobile, a seguito di alcune segnalazioni pervenute da alcuni cittadini, hanno sottoposto a perquisizione domiciliare e personale un cittadino italiano residente nel quartiere “Europa Don Bosco”. Il 34enne privo di un’occupazione stabile e con a proprio carico un precedente per furto – è stato fermato nei pressi della sua abitazione per poi essere condotto nell’appartamento da egli occupato assistere alla perquisizione domiciliare estesa alla cantina ed a tutte le altre pertinenze.

L’operazione di Polizia ha consentito di rinvenire e sequestrare numerose confezioni contenenti sostanza stupefacente, per un totale di 1,5 Kg. di hashish e oltre un 1 Kg. di marijuana, tutte pronte per lo spaccio, nonché oltre un migliaio di Euro quale provento dell’attività illecita.

Al termine della stesura degli atti e come disposto dal Pm di turno presso la locale Procura, l’uomo è stato associato presso la locale Casa Circondariale.

In considerazione di quanto emerso e dei precedenti a suo carico, pertanto, nei confronti di costui – in parallelo con l’iter giudiziario – il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso la Misura di Prevenzione Personale prevista dal Codice delle Leggi Antimafia dell’un Avviso Orale.