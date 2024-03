lunedì, 25 marzo 2024

Bolzano – 500 grammi di hashish trovati in una siepe a Bolzano. Un cittadino ha contattato il 112 NUE poiché aveva notato un ragazzo in bici, a lui sconosciuto, che, dopo aver rovistato e prelevato un oggetto da una siepe antistante l’ingresso di casa sua, sita in una zona residenziale del centro storico di Bolzano, si allontanava con fare sospetto. Sul posto giungevano immediatamente i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri del Capoluogo, personale che opera in abiti simulati per addentrarsi nelle compagini criminali e contrastare i reati più elusivi, i quali si attivavano per eseguire un servizio specifico di osservazione e perlustrazione dell’area circostante per rintracciare il proprietario di quanto rinvenuto in quella siepe: un pacchetto contenente cinque panetti di “hashish”, del peso di circa 500 grammi. Tale servizio dava esito negativo. I militari operanti, tuttavia, hanno avviato un’indagine per risalire al proprietario della sostanza stupefacente.

In merito, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bolzano: “Ringrazio il virtuoso cittadino che, senza indugio, ha chiamato il 112 NUE. È importante segnalare prontamente alle FF.OO., tramite predetta utenza di emergenza o presso i nostri uffici capillarmente distribuiti sul territorio, episodi e/o fatti sospetti, nonché reati, per darci la possibilità di avviare le dovute indagini finalizzate all’individuazione e al perseguimento degli autori. Nel caso specifico, per il quale la dipendente Sezione Operativa sta svolgendo approfondite attività d’indagine tecniche per risalire al/ai soggetto/i coinvolto/i, una concisa chiamata ci ha permesso di sequestrare circa 500 gr. di “hashish”, suddivisi in nr. 5 panetti, già pronti per essere immessi nel mercato illegale altoatesino della droga, verosimilmente destinata a giovani clienti del Capoluogo. La lotta allo spaccio ed al consumo delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope da parte dei Carabinieri di Bolzano è intensa, diuturna, in ogni luogo, anche nelle zone della “movida”. Abbiamo bisogno della vostra collaborazione. La mera condivisione sui social è, a volte, fine a se stessa, non è proficua e non ci aiuta… Chiamate il 112, venite a denunciare nei nostri Comandi Stazione, collaborate! Saremo sempre pronti ad ascoltarVi!”.