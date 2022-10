Bloccato in una chiesa dell’Alto Garda, salvato dai carabinieri

mercoledì, 5 ottobre 2022

Brescia – Resta chiuso in chiesa: salvato dai carabinieri. Disavventura a lieto fine per un anziano fedele rimasto chiuso all’interno della sua parrocchia. E’ accaduto in una delle chiese nel territorio dell’Alto Garda bresciano. Un devoto di San Francesco, dedito alla preghiera, non si è accorto del trascorrere del tempo ed è rimasto bloccato all’interno della cappella laterale della sua parrocchia dopo l’orario di chiusura. Non vedendo nessuno all’interno dello stabile, dopo aver tentato ogni possibile uscita, ha composto il 112 per chiedere aiuto ai Carabinieri.

La preziosa telefonata alla centrale operativa dei carabinieri ha permesso di attivare la gazzella del Radiomobile in servizio sul territorio. Dopo aver contattato il parroco, i militari raggiungevano il sacrestano, custode delle chiavi, che si recava precipitosamente sul posto.

All’anziano signore, grato ai suoi nuovi “angeli custodi” in divisa, terminata la disavventura, non restava altro che ringraziare i militari per il tempestivo aiuto.