Blitz dei carabinieri in Valtellina, 51enne arrestato dopo diversi reati commessi da anni ad Aprica e Berbenno

sabato, 25 novembre 2023

Berbenno di Valtellina – I carabinieri della Stazione di Berbenno di Valtellina e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sondrio hanno eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio nei confronti di un 51enne europeo da tempo residente in provincia.

Il provvedimento consegue alle numerose condanne per un totale di cinque anni e sette mesi di reclusione per i reati di incendio, maltrattamenti in famiglia, abbandono di persone minori, danneggiamento e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi a partire dall’anno 2014 ad Aprica e Berbenno di Valtellina.

Durante la perquisizione dell’abitazione in suo uso è stata rinvenuta una rivoltella priva di segni distintivi detenuta illegalmente, nonché 800 grammi di marijuana, numerosi arbusti di piante di canapa con inflorescenze in essiccazione, attrezzature per la coltivazione della cannabis e 5mila euro in contanti, tutto posto sotto sequestro. L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Sondrio a disposizione dell’autorità giudiziaria.