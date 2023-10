Bienno: escursionista ferito vegliato da due cani fino all’arrivo dei soccorritori

lunedì, 9 ottobre 2023

Bienno (Brescia) – Intervento dei tecnici della Stazione di Breno, V Delegazione Bresciana nella serata di ieri, attivati per una persona dispersa nella zona sopra Prestine. I familiari erano allarmati per il mancato rientro e non era possibile contattarlo al telefono.

Dopo l’attivazione della centrale, in collaborazione con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, e i vigili del fuoco di Breno, una squadra è salita in quota verso il Passo Maniva e ha perlustrato l’area in discesa, mentre altre squadre salivano dal basso. La ricostruzione tramite le celle telefoniche effettuata dalla Gdf ha indicato i possibili punti di passaggio, che indicavano da Varicla a Malga del Prato. L’uomo era passato da Malga Cavallaro verso le 16:30 e quindi, come zona prioritaria, i soccorritori hanno perlustrato quella zona. Era presente anche una unità cinofila da ricerca in superficie del Cnsas. Mentre stavano ispezionando un canale hanno sentito la voce della persona, che è stata localizzata e raggiunta. Il 58enne si trovava a una quota di circa 1700 metri. Inoltre, i due cani che erano con lui sono andati incontro alle squadre e questo ha agevolato le operazioni. L’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso, il medico e l’infermiere; una volta fatta la valutazione sanitaria, l’uomo è stato imbarellato e poi recuperato con l’ausilio del verricello, e poco prima delle 23 è stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia.

VIDEO



ALTRI INTERVENTI

Per la Stazione di Breno del Soccorso Alpino quella di ieri è stata una giornata impegnativa con altri interventi: una per una persona precipitata in parete nella zona del Tredenus. La seconda alle 18 per un mancato rientro nella zona del Lago della Vacca, che si è risolto in breve tempo perché la persona è rientrata da sola.