Berzo Inferiore: lutto cittadino per l’ultimo saluto a Riccardo Scalvinoni

sabato, 11 marzo 2023

Berzo Inferiore (Brescia) – Ultimo saluto a Riccardo Scalvinoni, 24 anni, morto nella serata di mercoledì in un drammatico incidente a Berzo Inferiore (Brescia). Nel pomeriggio – con inizio alle 16:30 – si svolgeranno i funerali nella chiesa parrocchiale del paese della Val Grigna. Il sindaco di Berzo Inferiore, Ruggero Bontempi, ha proclamato per la giornata odierna il lutto cittadino, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in municipio, scuole ed edifici pubblici, manifestando “in modo tangibile lo sconforto per questa tragedia che ha lasciato attonita la comunità berzese privandola, in modo repentino e doloro, di una persona conosciuta e apprezzata”.

Riccardo Scalvinoni (nel riquadro) lascia i genitori, il padre Franco e la madre Rosina Faustini, il fratello Donato e la sorella Alessia. La famiglia, titolare di un’attività agricola, è molto conosciuta a Berzo Inferiore e in Val Grigna.