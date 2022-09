Bedollo, cercatore di funghi recuperato sul Ceramonte

martedì, 27 settembre 2022

Bedollo (Trento) – Intervento di recupero di un fungaiolo sul Ceramonte, in territorio di Bedollo, altopiano di Pinè (Trento). Un uomo di 65 anni, residente a Trento, è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per aver riportato politraumi, dopo essere caduto per una quarantina di metri in un canalone molto ripido in mezzo al bosco mentre stava cercando funghi sul Ceramonte, a una quota di circa 1.200. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.40 da parte del compagno che era con lui.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre in piazzola si portavano due operatori della Stazione di Pergine e i Vigili del Fuoco. Il Tecnico di elisoccorso e l’equipe medica sono stati verricellati sul posto. L’uomo, che sbattendo la testa aveva perso temporaneamente conoscenza, è stato stabilizzato e recuperato a bordo dell’elicottero, insieme al compagno, per essere trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.