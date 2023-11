Battello Sale Marasino: l’azienda Zara dovrà risarcire Navigazione lago d’Iseo

sabato, 25 novembre 2023

Costa Volpino (Bergamo) – L’azienda Zara Metalmeccanica dovrà risarcire con un milione, più le spese legali la Navigazione lago d’Iseo. L’ha stabilito il giudice della sezione civile del tribunale di Brescia nella causa che vede contrapposta la Navigazione lago d’Iseo, supportata dall’Autorità di bacino del lago d’Iseo, e la società veneziana Zara sul battello “Sale Marasino” a propulsione tradizionale, commissionato nel 2015 e mai arrivato.

Per il nuovo battello Regione Lombardia aveva stanziato, ma non è stato utilizzato in toto, un finanziamento di un milione e 700mila euro. La sentenza del Tribunale di Brescia ha dato ragione alla Navigazione lago d’Iseo e il milione che incasserà dalla sentenza sarà restituita a Regione Lombardia. La Zara Metalmeccanica ha ora 30 giorni di tempo per presentare l’eventuale ricorso in Appello.

La vicenda giudiziaria è stata aperto nel 2020 da Navigazione lago d’Iseo e Autorità di Bacino: il battello “Sale Marasino” a propulsione tradizionale, non è mai stato completato e non è mai arrivato sul Sebino. La sentenza di primo grado emessa dai giudici della Sezione specializzata in materia di impresa ha stabilito che il costruttore dovrà restituire tutti i soldi che Navigazione lago d’Iseo aveva versato oltre agli interessi, alle penali e al pagamento delle spese legali.

di Ch. P.