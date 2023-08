Basket Brescia in lutto, è morto Faustino Ferrari, patron della Germani

giovedì, 24 agosto 2023

Brescia – Pallacanestro Brescia in lutto, la presidente Graziella Bragaglio ha annunciato la scomparsa del presidente di Germani S.p.A., Faustino Ferrari, padre di Mauro.

“È stato un mese dove Faustino ha espresso sino agli ultimi istanti il significato della vita, la forza nel resistere al destino avverso come sfida quotidiana, così come nello sport. Viene a mancare una figura fondamentale di un progetto e di un percorso iniziato per sua estrema volontà nel 2015, e da lui sempre sostenuto, e rafforzato”, è il commento della Germani Basket che si stringe a Mauro ed a tutta la sua famiglia in questo momento difficile, consapevoli “che noi, i nostri sostenitori, i nostri sponsor e tutta la tifoseria saranno parte attiva al fine di ricordare e ringraziare per l’impegno e gli sforzi profusi, iniziando dal trofeo che giocheremo sabato 26 agosto in memoria di Roberto. Grazie Faustino”.