Bar del centro storico di Sondrio chiuso dal questore

martedì, 10 gennaio 2023

Sondrio – Il questore di Sondrio ha disposto la chiusura e sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande ad un esercizio pubblico di Sondrio, in piazzale Bertacchi, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, anche con la finalità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.

Il provvedimento, che prevede la chiusura del locale per 5 giorni come disposto dal questore è stato notificato alla titolare dell’esercizio commerciale nel corso della mattinata.

Tale provvedimento è conseguenza dei numerosi interventi resisi necessari dal verificarsi di molteplici episodi che hanno costituito turbativa per l’ordine, la sicurezza, l’incolumità e la quiete pubblica e che hanno, altresì, riscontrato la presenza di pregiudicati tra gli avventori del locale.