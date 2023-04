Banda di valtellinesi devastò treno sulla linea Sondrio-Lecco, prima condanna

venerdì, 28 aprile 2023

Colico (Lecco) – Banda di valtellinesi devastò un treno sulla linea Sondrio-Lecco, fermo alla stazione di Colico (Lecco), prima condanna. Il giudice monocratico Gianluca Piantadosi ha inflitto un anno di condanna, 400 euro di multa, oltre alle spese processuali nei confronti di A G., 28enne, ritenuto responsabile di danneggiamento, furto e interruzione di pubblico servizio.

Nella notte del 9 gennaio 2021 i cinque giovani, tre minorenni a giudizio al tribunale dei minorenni di Milano, un maggiorenne che ha già patteggiato la pena e il 28enne a giudizio a Lecco – avevano forzato le porte di un treno fermo in stazione, svuotato alcuni estintori, rubato i martelletti d’emergenza e infranto i vetri di una carrozza. Vennero notati dalla Polizia ferroviaria e attraverso il sistema di videosorveglianza individuati come autori del danneggiamento. Il 28enne è stato condannato a un anno e 400 euro di multa. Trenord ha già annunciato che agirà in sede civile per il risarcimento del danno visto che il treno non ha potuto ripartire la mattina successiva ed era stato sottoposto a un intervento di manutenzione straordinaria.