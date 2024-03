Banda di truffatori sgominata dalla Polizia di Stato nel Bresciano

giovedì, 21 marzo 2024

Brescia – Banda di truffatori di anziani sgominata dalla Polizia di Stato di Brescia. Nel pomeriggio di ieri una Volante della Polizia di Stato, in servizio di pattuglia per il contrasto ai furti e alle truffe agli anziani, ha individuato un’auto sospetta che, alla vista della “pantera”, ha tentato di svoltare in un vicolo laterale.

Prontamente fermata dai poliziotti dopo l’intimazione dell’alt, è stata sottoposta a controllo. I tre occupanti, un uomo e due donne, si sono mostrati da subito nervosi e recalcitranti all’ispezione, fornendo giustificazioni contraddittorie e poco credibili sul motivo della loro presenza a Brescia, risultando altresì privi di documenti di identificazione.

Da un controllo più approfondito, è emerso che nel bagagliaio, occultato nel vano porta ruota, si trovasse un cellulare spento del quale non sapevano dare giustificazione: appena acceso, i poliziotti hanno ricevuto la chiamata dalla reale proprietaria, una signora 75enne, che ha raccontato di essere stata vittima di furto poco prima presso il parcheggio di un centro commerciale.

In particolare, la donna ha riferito che una ragazza l’avesse distratta dicendole che le erano cadute alcune monete, mentre un complice le asportava la borsa dal sedile dell’auto, per poi darsi velocemente alla fuga.

Nel veicolo in uso ai tre è stato trovato, a riscontro di quanto narrato dalla vittima, un sacchetto di monete, presumibilmente usato per porre in essere tale raggiro.

Si è inoltre scoperto dalla cronologia del cellulare del guidatore che nell’applicazione “Maps” fossero state inseriti numerosi indirizzi di supermercati e centri commerciali della zona e banche, dove poi i malviventi tentavano verosimilmente di prelevare con i bancomat rubati.

I tre, a seguito della denuncia della donna, che li ha riconosciuti, sono stati denunciati per furto con raggiro in concorso; le due donne sono state poste a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti di competenza.

Nella medesima giornata, la vittima del reato, con una lettera indirizzata al questore, ha ringraziato l’operato della Polizia di Stato evidenziando la competenza, la disponibilità e la gentilezza dei poliziotti intervenuti.