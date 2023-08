Bambino eroe a Bolzano: salva il padre colpito da infarto in auto

mercoledì, 23 agosto 2023

Bolzano – Una storia da libro “cuore”: un bambino di 7 anni ha salvato il padre 58enne da un infarto, mentre si trovava alla guida. Padre e figlio stavano transitando a bordo di una Toyota Yaris Hibrid per le strade di Bolzano quando all’improvviso il 58enne si è sentito male e si è accasciato sul volante. A quel punto, il figlio – accortosi della situazione – si è gettato tra le gambe del padre rimuovendo il piede dell’adulto dall’acceleratore e azionando il freno a mano. Recuperato, infine, lo smartphone dell’uomo, il bambino ha chiamato immediatamente il 112 che in poco tempo ha inviato sul posto l’auto medicalizzata e la pattuglia delle polizia municipale.

Il 58enne è stato rianimato sul posto e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Maurizio di Bolzano. Oggi l’uomo è fuori pericolo e sulla via della guarigione e la moglie ha raccontato al Corriere Trentino: “Non voglio fare di mio figlio un eroe ma quello che conta di questa storia è l’atteggiamento che dobbiamo avere verso gli smartphone. Non dobbiamo descriverli come il male assoluto ai nostri figli ma spiegare loro che possono essere strumenti efficaci per molte azioni”.