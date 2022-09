Baby gang e rapine in Trentino, minorenne arrestato dalla Polizia di Stato

sabato, 10 settembre 2022

Trento – La Polizia di Stato di Trento ha tratto in arresto un minorenne italiano indagato per rapina ai danni di un coetaneo all’interno del Parco San Marco.

Nel dettaglio, il personale della Squadra Mobile, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni-Ufficio G.I.P. su richiesta della locale Procura della Repubblica per i Minorenni, ha rintracciato il giovane che, lo scorso 28 agosto, all’interno del parco, in concorso con altro soggetto, aveva sottratto ad un coetaneo la somma di 40 euro, dopo averlo percosso e strattonato per il collo.

Lo stesso giovane è altresì indagato per aver rapinato il giorno precedente, in concorso con altri soggetti, altri due minori, ai quali a seguito di minacce aveva sottratto rispettivamente un paio di scarpe ed una collana in oro.

L’attività d’indagine ha consentito al personale della Squadra Mobile di identificare compiutamente un cospicuo numero di minorenni, soliti accompagnarsi con il minore arrestato, verso i quali è in corso un attento monitoraggio stante l’incremento sul territorio nazionale di episodi criminali ricondotti al fenomeno delle baby gang.