Avvelenamento di animali nei parchi, controlli della Polizia Provinciale di Brescia

venerdì, 29 marzo 2024

Brescia – La Polizia Provinciale di Brescia impegnata nel controllo dei parchi. È tornato in azione Sole, il cane antiveleno dell’Unità Cinofila, utilizzato per la prevenzione dell’avvelenamento di animali selvatici e domestici. Dopo l’intensa attività della scorsa settimana, con ben quattro perlustrazioni messe in atto, in queste ultime ore l’intervento di Sole si è concentrato su alcune aree verdi cittadine, su sollecitazione della Polizia Locale di Brescia, a seguito di alcune segnalazioni per la presenza di bocconi avvelenati. In particolare l’Unità Cinofila ha perlustrato i parchi della Pavoniana, di via Salvo d’Acquisto, Jan Palach e

Nel corso dell’attività non sono stati rinvenuti bocconi avvelenati, ma l’intervento era doveroso, per la sicurezza degli animali e di tutti i frequentatori dei parchi. Ai proprietari di animali è sempre raccomandata la massima attenzione, nella frequentazione di aree verdi fuori città e parchi urbani. La Polizia Provinciale, dal canto suo, nell’ambito dei suoi compiti di controllo sul territorio, svolge un fondamentale ruolo di prevenzione e repressione contro l’avvelenamento degli animali. E, con la costante presenza nei parchi, si pone come deterrente rispetto a chi, macchiandosi di un reato penalmente perseguibile, compie gesti potenzialmente letali, oltre che crudeli.