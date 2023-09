Avio, scontro tra moto e ambulanza: morto centauro 53enne

venerdì, 8 settembre 2023

Avio (Trento) – E’ morto all’ospedale Santa Chiara di Trento il motociclista Renato Brusco. Nel pomeriggio il 53enne si è scontrato con un’ambulanza in Vallagarina.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia locale, ma dai primi elementi sembrerebbe che il 53enne in sella alla sua moto stava sorpassando un’ambulanza in fase di emergenza e durante la fase di sorpasso ha impattato con il mezzo di soccorso. I sanitari sull’ambulanza hanno subito prestato le cure, poi con l’elicottero del 118 di Trentino Emergenza è stato trasportato all’ospedale di Trento, dove poco dopo il suo arrivo è deceduto. Oltre al 118 di Trentino Emergenza e alla Polizia locale sono intervenuti i vigili del fuoco.

di A. Pa.