Auto taroccate in Valtellina, in Appello ridotte le condanne per tre imputati

mercoledì, 22 novembre 2023

Sondrio – Sono state dimezzate in Appello le condanne nei confronti di un poliziotto, carrozziere e un dipendente del Comune a Spriana (Sondrio) per la compravendita di auto taroccate.

La vicenda giudiziaria è legata alla compravendita di 28 auto irregolari. I giudici della Corte d’Appello di Milano hanno parzialmente riformato la sentenza, assolvendo i tre da una delle due accuse e riducendo la condanna.

Per il poliziotto all’epoca in forza alla questura di Sondrio poi trasferito a Brescia, in Primo grado condannato a due anni e tre mesi di reclusione, senza concessione della sospensione condizionale della pena, in Appello la pena è scesa a un anno di reclusione (sospesa), mentre per il carrozziere la pena è stata di un anno e 5 mesi e un anno e mezzo per il dipendente comunale. Ora si attende l’eventuale ricorso in Cassazione.