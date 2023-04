Auto si ribalta e finisce in un vigneto a Dro: illeso l’autista

lunedì, 10 aprile 2023

Dro (Trento) – Intervento nel tardo pomeriggio per un’auto uscita di strada in via Cesare Battisti a Dro (Trento), sull’ex tracciato della statale45 bis tra l’hotel Eden e il dosso di sant’Abbondio. L’auto è finita in un vigneto rovesciandosi sottosopra. La persona all’interno è uscita illesa.

Sul posto i vigili del fuoco di Dro con due mezzi, polisoccorso e celere, e la squadra reperibile della settimana, in tutto sette vigili che hanno messo in sicurezza il veicolo e verificato le condizioni dell’autista, quindi l’autosoccorso Toccoli per il recupero del veicolo. Presenti i carabinieri del Radiomobile di Riva del Garda che hanno effettuati i rilievi dell’incidente.