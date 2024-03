Auto si aggira in Alta Valle Venosta, pregiudicati denunciati dai carabinieri

sabato, 16 marzo 2024

Prato dello Stelvio (Bolzano) – Nell’alta valle Venosta, una pattuglia formata da militari delle Stazioni Carabinieri di Sluderno e Prato allo Stelvio coadiuvati dal personale in abiti civili del Nucleo Operativo e Radiomobile di Silandro hanno individuato e monitorato un’auto che poco prima era stata segnalata aggirarsi nelle zone residenziali apparentemente priva di una meta; il comportamento alquanto sospetto del conducente ha spinto quindi i militari a bloccare il veicolo e controllarne gli occupanti.

Questi ultimi, un italiano ed un cittadino albanese, sono risultati entrambi gravati da svariati pregiudizi penali e di polizia per cui, nel più rigoroso rispetto della procedura penale e della dignità, sia loro che l’auto sono stati perquisiti; nell’auto i militari operanti hanno rinvenuto una grossa tronchese, un taglierino e svariate paia di guanti in nitrile che sono stati posti in sequestro mentre i due sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per il possesso ingiustificato dei grimaldelli.