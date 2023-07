Auto fuori strada sulla Sp84, paura nella notte a Dro

lunedì, 24 luglio 2023

(Trento) – Paura nella notte per un incidente a Dro (Trento), la richiesta d’intervento è giunta alle 3:52 per un incidente stradale sulla Sp 84 km 19,100, poco fuori dall’abitato di Dro in località Ischia. Un’auto è uscita di strada e si è rovesciata.

Il conducente sotto choc era uscita dalla vettura da solo. Per sicurezza abbiamo verificato sia nel veicolo, sforzando la portiera con il divaricatore che nelle campagne vicine che non vi fosse qualche ferito. La ricerca termina con esito negativo, sul posto i carabinieri di Dro intervenuti per i rilievi e capire la dinamica dell’incidente. Presenti sul posto l’ambulanza della Croce Bianca, autosoccorso Autodelta, 15 vigili del fuoco di Dro, con 4 mezzi, aps, polissoccorso e due mezzi di supporto.