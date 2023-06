Auto finisce in una scarpata a Roè Volciano, ferita una donna

domenica, 25 giugno 2023

Roè Volciano (Brescia) – Incidente stradale nella notte, con una donna rimasta ferita e trasportata all’ospedale di Gavardo (Brescia).

L’incidente è accaduto alle 2:40 in via Roma a Roè Volciano (Brescia) e immediati sono scattati i soccorsi: sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia, un’ambulanza di ba, l’automedica e la Polizia Stradale. L’auto è finita in una scarpata e la donna è stata estratta dalla vettura, stabilizzata e trasportata in ospedale. le sue condizioni non sono gravi. La vettura è stata recuperata con l’autogrù e la squadra degli operatori Saf. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto e le condizioni della persona che era alla guida della vettura.