Auto finisce fuori strada, quattro giovani feriti in Val Masino

domenica, 1 gennaio 2023

Val Masino (Sondrio) – Gravissimo incidente stradale nelle notte in Val Masino (Sondrio). Un’auto con quattro giovani a bordo è finita fuori strada poco dopo le 3 di stanotte in via Roma a Val Masino. Sul posto sono giunte due ambulanze di base delle Croce Rossa di Sondrio, tre mezzi di soccorso avanzato dall’ospedale di Sondrio, l’elisoccorso dalla centrale di Caiolo e i carabinieri.

I quattro giovani sono stati stabilizzati sul posto e sono stati ricoverati una 26enne all‘ospedale di Gravedona (Como) e gli altri tre giovani all’ospedale di Sondrio. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente.