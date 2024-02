Autisti multati e raffica di denunce dei carabinieri di Rovereto

giovedì, 15 febbraio 2024

Rovereto (Trento) – I carabinieri della Compagnia di Rovereto hanno intensificato i servizi di vigilanza sulla città della quercia in occasione dei festeggiamenti per il carnevale.

I servizi sono stati predisposti per contrastare i reati in generale, ma particolare attenzione è stata riservata ai controlli inerenti la normativa in materia di sostanze stupefacenti e sul rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

utoIl controllo mirato dei luoghi frequentati da spacciatori e consumatori di stupefacenti, compresi i parchi cittadini e le piazze affollate dalla popolazione intenta a festeggiare il carnevale, hanno permesso di segnalare 3 persone alla competente Autorità amministrativa per detenzione di stupefacenti ad uso personale.

Durante il controllo della circolazione stradale, che ha interessato in particolare le principali arterie di afflusso utilizzate per giungere in città a festeggiare il Carnevale, le pattuglie impegnate hanno segnalato 6 automobilisti che si erano posti alla guida in stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche con valori ben oltre la soglia consentita ed in una circostanza sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, procedendo nei confronti degli stessi al ritiro immediato della patente di guida. Altre quattro patenti sono state ritirate per condotte di guida pericolose e tre veicoli sono stati sequestrati per mancanza di copertura assicurativa. In totale sono state contestate 30 violazioni al Codice della Strada.

Inoltre, sono stati elevati verbali di contestazione amministrative per 4 persone sorprese in condizioni di manifesta ubriachezza, di cui 3 all’interno di un bar e una per strada sempre nel corso dei festeggiamenti carnevaleschi ed in due diverse operazioni un minore straniero non accompagnato che si era arbitrariamente allontanato dal centro che l’ospitava, è stato rintracciato e riaffidato agli assistenti sociali; mentre uno straniero maggiorenne sarà accompagnato presso un centro di permanenza in attesa del rimpatrio.