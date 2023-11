Autista valtellinese assolto dall’accusa di omicidio stradale

mercoledì, 22 novembre 2023

Cosio Valtellino (Sondrio) – Il conducente di un furgone residente a Cosio Valtellino (Sondrio) è stato assolto dall’accusa di omicidio stradale. L’incidente mortale era accaduto a Dervio (Lecco) l’11 giugno 2021 a Dervio. Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Lecco Nora Lisa Passoni ha assolto F.D.B., 35enne, residente a Cosio Valtellino.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra la Sp67 e la Sp62: nello schianto tra il furgone condotto dal valtellinese e una moto con in sella Filipi Stigliano, 29 anni, originario dell’Albania e residente a Bellano, il centauro riportò gravissimi traumi, venne ricoverato all’ospedale di Varese e morì due settimane dopo. La Procura di Lecco ha indagato il conducente del furgone, accusandolo di omicidio stradale, che venne anche sanzionato dalla Polizia locale per violazioni al codice delle strada. L’avvocato Giuseppe Romualdi, che assiste il valtellinese, ha presentato istanza al giudice di pace di Lecco, che ha annullato le due contravvenzioni. Inoltre durante l’udienza preliminare l’avvocato Romualdi ha chiesto il rito abbreviato e durante la discussione – sulla base anche della decisione del giudice di pace sul rispetto della precedenza allo svincolo di Dervio – ha chiesto l’assoluzione. La Procura di Lecco ha invece invocato la condanna a un anno di reclusione. Questa mattina il Gup Nora Lisa Passoni ha letto la sentenza di assoluzione per il 30enne valtellinese, le motivazioni saranno depositate entro 30 giorni.

Red. Cro.