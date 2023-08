Autista travolge famiglia a Primiero San Martino di Castrozza, denunciato

sabato, 12 agosto 2023

Primiero (Trento) – Grave incidente a Primiero San Martino di Castrozza (Trento), feriti mamma e figli minorenni, l’autista denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza alcolica.

A Primiero San Martino di Castrozza, lungo viale Piave, principale strada del paese che in questo periodo è meta di numerosissimi turisti, si è verificato un grave incidente: il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro un palo dell’illuminazione pubblica che a sua volta cadendo travolgeva delle persone che si trovavano sul marciapiede. Le persone coinvolte, fortunatamente non in pericolo di vita, sono una madre di 34 anni con il proprio neonato di appena tre mesi e un bambino di tre anni, i quali riportavano lesioni per le quali si rendeva necessario l’elitrasporto negli ospedali di Trento e Verona.

A seguito dell’immediato intervento sul posto, i carabinieri della Stazione di Primiero hanno riscontrato che il conducente dell’autovettura, un uomo di 54 anni, risultava positivo ad accertamento etilometrico con valori ben oltre i limiti consentiti. Lo stesso, al quale veniva anche ritirata la patente di guida e denunciato alla Procura della Repubblica di Trento.